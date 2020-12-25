Öğrencilerden geri dönüşüm sanatı

İhlas Koleji öğretmenlerinden Gizem Akın ve Nurcan Kanbaloğlu'nun kurdukları kulüpte öğrenciler atık kağıt, pet şişe, plastik kapak, atık kumaş gibi birçok geri dönüştürülebilen malzemelerden sanatsal ürünler ortaya çıkarıyorlar.

Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime geçildiğinin altını çizen kulübün kurucuları Gizem Akın ve Nurcan Kanbaloğlu, derslerden arta kalan sürede öğrencileriyle birlikte kulübün faaliyetlerini yürüttüklerini söylediler. "Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık" atasözünden hareketle yola çıktıklarını ifade eden Akın ve Kanbaloğlu, “Yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizde sıfır atık bilinci oluşturup, doğa sevgisi aşılarken hayal güçlerini de kullanarak Geri Dönüşüm Sanatı'na uygun ürünler ortaya çıkarmalarını hedefliyoruz” dediler.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin'de kulübün faaliyetlerine dikkat çekerek, “Öğrencilerimizle birlikte çok yoğun bir uzaktan eğitim dönemi geçiriyoruz. Öğrencilerimizin okullarında gerçekleştirdikleri sosyal faaliyetlerden mahrum kaldığı bu süreçte onların dersleriyle birlikte yürütebilecekleri hobiler edinmelerini de önemsiyoruz. Ayrıca öğretmenlerimizin kurduğu bu kulüpte ortaya çıkarılan ürünler öğrencilerimizin eleştirel düşünme, problem çözme gibi yeteneklerini geliştirirken atık malzemelerden de tasarımlar ortaya çıkarmalarını sağlıyoruz” dedi.

