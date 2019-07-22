“Öğrencilere imkan sağlamak görevimizdir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, “Uluslararası programında yedi farklı ülkede kampüs açma yolculuğu ile beraber bugün 200'e aşkın üniversite ile farklı işbirliği anlaşmaları yapmış durumdayız. Özellikle öğrencilerimizin sadece üniversitemizin Kıbrıs kampüsünde değil, diğer ülkelerde de uluslararası gelecek ve kimlik oluşumunda katkı alabilecekleri imkan sağlamak bizim birinci görevimizdir. 2018-2019 Akademik yılı içerisinde bir çok farklı gelişmelere imkan tanıdık.

Akpınar: “GAÜ, Afrika'da 12 farklı ülkede kampüs açıyor”

Arizona Devlet Üniversitesi'de Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kampüs oluşumuna gidiyor. Böylelikle hem Arizona Üniversitesini bünyemizde ağırlamış olacağız, hem de öğrencilerimize farklı bir imkan tanımış olacağız. Üniversitemiz, Afrika'da 12 farklı ülkede kampüs açma yolculuğu başlatıyor. 40 farklı üniversite ile anlaşmalar yapıyoruz. Öğrencilerin hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirebileceği bir eğitim ve yaşam kampüsüdür” dedi.

Erdal: “Bu yıl öğrencilerimize KYK yurt imkanı sunuyoruz”

Eğitim ve burs olanaklarından bahseden Simge Erdal, “Üniversitemizde öğrenciler kendilerini gerçekten bir aile ortamında hissediyor. Bu yıl Sayın Serhat Akpınar'ın da girişimleri ile beraber üniversitemizde KYK Yurt'ları bulunuyor. KYK yurtlarının dışında, 6 bin TL'den başlayan yurt seçeneklerimiz ile beraber öğrencileri ve velileri maddi açıdan zorlamayacak yurt ve konaklama imkanlarını sağlamış olduk. KKTC bir öğrenci adası ve genel olarak 100 bin'in üzerinde bir öğrenciye sahip olurken, sadece Girne Amerikan Üniversite'sinde 18 bin'e yakın bir öğrenci mevcut.” Ayrıca üniversite burs imkanlarından da bahseden Erdal, “7 yıl kesintisiz burs imkanlarımız ile 135 farklı ülkeden öğrencimiz ve 7 farklı ülkede kampüsümüz bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz kazanmış oldukları bursları yurtdışı kampüslerimize de geçiş yaparak kullanabiliyorlar. Öğrencilerin her zaman bir yurtdışı hedefi var. Biz öğrencilerin hedeflerini gerçekleştirmede GAÜ olarak onlara olanaklar sunuyoruz. Bu yıl ilk 3 tercihe yüzde 50 burs imkanı veriyoruz. Öğrenciler bu burslarını çift anadal ve yandallarda da kullanabiliyorlar. Yıl içerisinde bin'e aşkın etkinliğimiz oluyor” ifadelerini kullandı.

