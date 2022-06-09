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Öğrencileri taşıyan midibüs kaza yaptı, 1'si ağır 13 yaralı

Öğrencileri taşıyan midibüs kaza yaptı, 1'si ağır 13 yaralı
Öğrencileri taşıyan midibüs kaza yaptı, 1'si ağır 13 yaralı

Bilecik'te öğrencileri taşıyan midibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'si ağır 13 kişi yaralı.

Alınan bilgilere göre, Kütahya'dan Bursa'ya giden Gediz Kız-Erkek Kur'an Kursu öğrencilerini taşıyan Enver Dinçer idaresindeki 43 LN 165 plakalı yolcu midibüsü, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü mevkiinde önünde seyreden Mustafa Sırlı idaresindeki 06 PGZ 83 plakalı tıra arkadan çaptı.

Kazada midibüs içinde bulunan ilçe müftüsü, 5 kurs öğretmeni, 3 kız öğrenci, 3 erkek öğrenci ve sürücü çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık durum ağır midibüs sürücü Enver Dinçer ve diğer hafif yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük ve İnegöl Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olay ilgili inceleme başlattı.

Cem Kaan Toka
 

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