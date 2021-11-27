Öğrencileri taşıyan minibüs kazaya karıştı: 11 yaralı

Kaza, Uşak Merkez'de Alparslan Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. İddialara göre, Y.C. kontrolündeki 64 Y 5009 plakalı öğrenci taşıyan minibüsle E.A. kontrolündeki 64 AAH 179 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. İhbarlar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 öğrenci ve hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerince civardaki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya karışa minibüsün özel bir kolejden Karahallı ilçesine öğrenci taşıdığı öğrenildi.

Köksal Kılınç