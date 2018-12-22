Öğrencilerin çamurlu okul yolculuğu

Kırıkhan ilçesine bağlı Torun Mahallesi'nde çamurlu yolda okula giden öğrenciler, her gün bu çileyi çektiklerini belirterek, “Köy yolumuz çamurlu olduğu için okul servisi köye kadar gelemiyor. Geldiği zaman da itmek zorunda kalıyoruz. Öyle olunca da okula geç kalıyoruz. Biz de okula geç kalmamak için okul servisinin gelemediği çamurlu yolu yürüyerek gidiyoruz. Ayaklarımız hep çamur oluyor, elbiselerimiz kirleniyor. Her gün elbiselerimizi yıkamak zorunda kalıyor ailelerimiz. Yetkililerin bir an önce bu sorunu gidermelerini istiyoruz. Biz eğitimimizden geri kalmak istemiyoruz. Yolda bazen kurt ve çakallar görüyoruz. Çok korkuyoruz” dediler.

Mahalle Muhtarı Şevket Uç da yolun yağan yağmurlardan dolayı çamurlu olduğunu belirterek, “Bir an önce yolumuzun yapılmasını istiyorum” diye konuştu.

İsmet Biçen

