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Öğrencilerin deprem paniği kamerada

Öğrencilerin deprem paniği kamerada
Öğrencilerin deprem paniği kamerada

Yalova’da merkez üssü Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem, çevre il ve ilçelerde de heyecana sebep oldu. Orhangazi ilçesindeki bir okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler çocukların ne kadar korktuğunu gözler önüne serdi.

Öğrencilerin deprem paniği kamerada - Tıkla İzle

Yalova'nın yanı sıra Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedilen Çınar depremi paniğe sebep oldu. Yaşanan koşuşturmaca ve panik anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bursa'nın ilçesi Ornagazi'de de hissedilen deprem sonrası bir okuldaki koşuşturmaca dikkat çekti. Depreme ders esnasında yakalanan öğrenciler ne yapacağını şaşırırken, öğretmelerinin nezaretinde okulun bahçesine çıktı. Birbirine sarılan öğrenciler uzun süre okulun bahçesinde bekledikten sonra sınıflarına geri döndü.

Musa Öztürk 

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