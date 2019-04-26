Öğrencilerin gözleri önünde elektrik akımına kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, Şahpaz Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte yaşandı. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından yürütülen Yerli Koyun Irklarının Yapağı Kalitesinin Morfolojik-Genetik Karakterizasyonu ve Tekstil Giysi Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması Projesi kapsamında yaklaşık 30 öğrenci ve öğretim görevlileri işletmeciliğini M.Ç.'nin yaptığı çiftliğe gelerek koyun kırkma işlemini ve yün çıkarma çalışmalarını yerinde incelemek istedi.

11 işçi elektrik akımına kapıldı

Çiftlikte yün kırkma konusunda çalışma yürüten alt yüklenici bünyesinde çalışan işçilerin koyun makinelerle koyun kırktığı sırada bilinmeyen nedenle 11 işçi elektrik akımına kapıldı. Olayın şokunu yaşayan öğrenciler ve çiftlik çalışanlarının haber vermesi ile olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan işçilerden Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Abit K. (24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu 1 işçi de ağır yaralı olarak tedavi altına alınırken diğer 9 kişi ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından çiftlik sahibi M.Ç. ile koyun kırkma işini üstlenen alt yüklenici firmanın sahibi M.D. ifadelerine başvurulmak üzere Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma ekipleri olayın diğer görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu.

Mevsimlik işçi olan Abit K.'nın cenazesi Çorlu Devle Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Serdar Şahin

