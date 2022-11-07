Öğrencilerin okuldan kaçışları tehlike saçıyor

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okuldaki öğrencilerin ders saatleri içerisinde sivri demir ve jiletli tellerden oluşan metrelerce yükseklikteki okul bahçe duvarının üzerinden atlayarak okuldan kaçışları çevredeki vatandaşları endişeye düşürdü.

Bir vatandaş ise o anlar cep telefonu kamerasına kaydederek durumu anlattı.

Gökşen Efe

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