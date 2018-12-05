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Öğrencilerin protestosunda okul yandı

Öğrencilerin protestosunda okul yandı
Öğrencilerin protestosunda okul yandı

Fransa'da Sarı Yelekliler’e destek veren öğrencilerin gösterilerinde bir lisede yangın çıktı. Yangında binada maddi hasar meydana geldi.

Öğrencilerin protestosunda okul yandı - Tıkla İzle

Fransa'da Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları protesto eden Sarı Yelekliler'e öğrenciler de destek veriyor. Binlerce lise öğrencisi, eğitim reformlarını protesto etti. Blagnac kentinde "Macron istifa" sloganları ile gösteri yapan öğrenciler, Saint-Exupery Lisesi yakınında çöp konteynerlerini ateşe verdi. Yanan konteynerlerdeki alevler lise binasına sıçradı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangında binanın bir kısmında maddi hasar meydana geldi. 

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, eylemler nedeniyle yüzlerce lisede eğitime ara verildiğini açıklamıştı. 

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