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Öğrencilerin, üniversiteye giriş sınavı hazırlıkları

Öğrencilerin, üniversiteye giriş sınavı hazırlıkları
Öğrencilerin, üniversiteye giriş sınavı hazırlıkları

Lise son öğrencileri ve yeniden üniversiteye hazırlanan öğrenciler için sınav öncesi hazırlanacakları son 7 aylık zorlu süreç başladı. Öğrenciler sınava kalan bu sürede nasıl hazırlanmalı? sosyal medya öğrencileri nasıl etkiliyor,? veliler nasıl davranmalı? bu soruların cevabını Eğitim Uzmanı Çağatay Çiçek verdi.

Giresun Özel Bilgi Öğretim Kursu Müdürü Eğitim Uzmanı Çağatay Çiçek, velilerin öğrencilere karşı baskıcı bir tutum izlememesi gerektiğini belirterek, “Öğrenciler bu dönemde çok stresli oldukları için motivasyonlarını yüksek tutmaları gerekir, velilerin güven telkin ederek yanında olduklarını göstermeleri gerekir. Onlara baskından ziyade sorumluluklarını anlatarak çalışmaya sevk etmeleri gerekir” dedi.

Sistematik bir çalışma dönemimin faydalı olacağını ifade eden Çiçek, “Sınava kalan 7 aylık süre içerisinde sistematik şekilde çalışırlarsa öğrenciler ve bilemedikleri yerde gerek kurslarında gerekse okullarında sorular sorarak öğretmenlerine daha iyi ilerlerler. Çünkü çalışılmayan bilgi, tekrarlanmayan bilgidir ki mutlaka unutulur. Bunun için ben bol bol deneme çözmelerini tavsiye ediyorum çünkü denemeler eksiklerini ortaya çıkartır öğrencilerin” ifadelerini kullandı.

Çiçek, velileri uyararak: “Büyük vaatlerde bulunmayın” dedi.
"Kazanırsan sana ‘araba' alacağım" denildiğinde öğrencinin kendisi için değil ödül için çalışacağını vurguladı.

“Sosyal medya ve bilgisayar oyunlarına kota koyun”

Çağın en büyük sorunu bilgisayara oyunları ve sosyal medya olduğunu ifade eden Çağatay Çiçek, “Bu alışkanlıkları tamamen kaldıramasak bile kısıtlamamız, kontrollü bir şekilde oynamasını sağlamak gerekir.
Sosyal medya sürekli takipte olduğu ve sürekli bir haber akışı olduğu için bir birlerini takip eden arkadaş grupları öğrenciyi alıp götürüyor, vaktini alıyor böyle olunca asıl yapması gereken sorumluluklarını unutuyor. Bunun için velilerin gerek sosyal medyaya gerekse bilgisayar oyunlarına kota koyması sınav öncesi hazırlıklarda önemli olacaktır” önerisinde bulundu.

Resul Yanbul

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