Öğrencilerin ‘Vatan Marşı' klipi gurur kaynakları oldu

Ordu Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında farklı bir projeyi hayata geçirmeyi hedefledi. Bu kapsamda klip çekmeyi düşünen öğretmen ve öğrenciler, sözleri ünlü sanatçı Kıraç'a ait olan ‘Vatan Marşı'nı çekmeye karar verdi. Profesyonel destek almadan, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden destek alarak, öğretmenler tarafından çekimleri yapılan ve öğrencilerin konu olduğu klip, okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerin gururu oldu.

Ordu Fen Lisesi Müdürü Turgay Türkmen, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Ordu Fen Lisesi olarak, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Kıraç'a ait ‘Vatan Marşı'nın klipini hazırladık. Öğrencilerimizin çalıp söylediği klipimizin görüntüleri, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri tarafından çekildi. Türkiye'de 10 bin 596 lise arasından akademik anlamda en iyi ilk 100 lise arasında bulunan okulumuz, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de ilk 100'e girmek için çalışmalarına devam etmekte. 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında hazırlanan bu muhteşem çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Tamamen öğrenci ve öğretmenlerimizin ortaya koyduğu bir ürün”

Okul Müdürü Turgay Türkmen, proje için profesyonel destek alınmadığını ifade ederek, “Tamamen öğrenci ve öğretmenlerimizin ortaya koyduğu bir ürün. Sadece İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızdan bazı onlara ait görüntüler aldık. Onların dışındakiler tamamen Ordu'dan, turizm destinasyonlarından aldığımız görüntüler. Klip hazırlanması, enstrümanların söylenmesi de tamamen öğretmen ve öğrencilerimize ait” diye konuştu.

“Tamamlanması 5 ay sürdü”

Klip haline gelmesi ve tüm işlemlerin 5 ayı aşkın bir sürede tamamlandığını kaydeden Türkmen, “Yaklaşık 5 ay sürdü, öncelikle gerekli izinler için yazışmalar yapıldı. Sonrasında Kıraç Bey ile iletişim kuruldu, onun bestelemiş olduğu bir marş idi, kendisinden de olur alındıktan sonra stüdyo, dış çekim ve tüm işlemler 5 buçuk aylık bir emeğin sonucunda ortaya çıktı. İnanıyorum ki, izleyenlerin de beğeneceği bir eser ortaya çıkmış oldu” şeklinde konuştu.

“Anlamlı ve güzel bir proje ortaya çıktı”

Okulun Müzik Öğretmeni Çağlar Evrim Tatlıcı ise amaçlarının farklı bir çalışma ortaya koymak olduğunu, fen liselerinin akademik başarıları ile ön planda olduklarını ve kendilerinin güzel sanatlar alanında da öğrencilerinin iyi olduklarını göstermeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Kıraç eseri seçildi, bu aşamada kişiler belirlendi. Çalışmalara başlandı, stüdyo dönemi tamamlandı ve kliplendirme çalışmaları yapıldı. Bu süreçlerin sonunda da tamamlandığında bizim içimize sinen, bize ve öğrencilerimize layık olduğunu düşündüğümüz 19 Mayıs gibi çok anlamlı bir günde ortaya sunabileceğimiz, insanlarla buluşabilecek bir proje ortaya çıkardık” ifadelerine yer verdi.

Proje, öğrencilerin gurur kaynağı oldu

Projede yer alan öğrenciler ise 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında imza attıkları, profesyonel bir şekilde tamamladıkları projeden mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını belirttiler.

Selim Kuşcu

