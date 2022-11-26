Öğrencilerin ve velilerin ördüğü atkı, bere ve şapkalar Tunceli'deki askerlere gönderildi

İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen BEKA Projesi çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk İlkokulu öğrencileri, yürekleri ısıtacak bir etkinliğe imza attı. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda çalışan Gülay Lafçı'nın oğlunun Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Dağyolu Karakolu'nda asker olduğunu öğrenen öğretmenler harekete geçti. Velilerin de desteği ile atkı, bere ve şapka örülürken, öğrenciler de askerlere mektup yazdı. Paketlenen ürünler, Mehmetçiğin kış aylarında üşümemesi için karakola gönderilecek.

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, “Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk İlkokulu öğrencilerimiz bugün yüreklerimizi ısıtacak çok güzel bir projeye imza attılar. Kendileri el emeği ile ürettikleri ürünleri Tunceli'de görev yapan askerlerimize gönderecekler. Gönderilen bu eşyalar orada zor şartlar altında görev yapan Mehmetçiğimizin sadece bedenini değil, aynı zamanda yüreğini de ısıtacaktır. İlçe müdürümüze, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin güvenliği için çok zor şartlarda görev yapan Mehmetçiğimize de buradan en kalbi duygularımı ve selamlarımı İncesu adına iletmek istiyorum” dedi.

Ali Göç - Mükremin Kaya

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