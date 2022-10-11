Öğrencilerin yaptığı oyuncaklar, selden etkilenen okullara teslim edildi

Kastamonu'da bulunan Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü'nde öğretmen, teknisyen ve öğrencilerinin ürettiği ahşap oyuncaklar, geçen yıl yaşanan selde hayatını kaybeden memur Duygu Çelikel anısına yapılan Bozkurt Duygu Çelikel Anaokulu ve yine aynı selde İnebolu'nun Özlüce köyünde hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Rabia Aydemir anısına yapılan Özlüce Ortaokulu Rabia Aydemir Kütüphanesi'ne teslim edildi.

Vedat Yunus İkizoğlu



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