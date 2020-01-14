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Öğrencilerin yarıyıl stili

Öğrencilerin yarıyıl stili
Öğrencilerin yarıyıl stili

Çocukların ve gençlerin en sevdiği giyim markalarının seçili koleksiyonlarına ve en trend ürünlere yer veren Boyner, tarzından ödün vermeyen öğrencilere zengin seçenekler sunuyor.

Öğrenciler ve aileler için sömestr tatili heyecanı başladı. Uzun soluklu ders yılının ilk yarısını geride bırakan öğrenciler biraz dinlenme fırsatı bulurken, bir yandan da tarzlarına uygun bir karne hediyesinin hayalini kuruyor.

Kış alışverişinin vazgeçilmez ürünleri bir arada sunuluyor.Soğuk kış günlerinde çocukları sıcacık tutacak mont, kaban, kazak, şapka, kaşkol, bere, eldiven gibi seçenekler ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Ayrıca baskılı sweatshirtler çocukların en çok sevdiği popüler ürünler arasında dikkat çekiyor. En sevilen moda markalarını bir araya getiren Boyner, kış alışverişi ürünlerini ayrıcalıklı fırsatlarla sunuyor.

Öğrencilerin favorisi, spor ayakkabılar
Öğrencilere okul yolunda en rahat adımları atma fırsatı veren spor ayakkabıları da bir başka favori hediye seçeneği olarak öne çıkıyor. Spor giyim kategorisinde müşterilerine geniş bir marka ve ürün seçkisi sunan Boyner; dünya markalarının spor ayakkabı modellerini ve bu alandaki en son trendleri müşterileriyle buluşturuyor.

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