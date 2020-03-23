Öğrencilerin yeni özel hocası ‘Çözücü'

Türkiye'nin önde gelen eğitim platformlarından Doping Hafıza tarafından geliştirilen yeni mobil uygulama Çözücü, öğrencilerin özel öğretmen veya etüd merkezine gitmeden çözemedikleri soruların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor. Sınava hazırlanan öğrenciler, çözemedikleri soruların fotoğraflarını çekerek mobil uygulama ile yüklüyor, her dersin uzman hocaları ise soruların çözümünü videoyla anlatarak öğrenciye iletiyor. Böylece öğrenciler hızlı bir şekilde soruların çözümüne ulaşılabilirken, motivasyon kaybının da önüne geçiliyor. Halihazırda Matematik ve Geometri sorularının çözümünün yapıldığı uygulama, yakında Türkçe, Fen ve Tarih gibi diğer derslerde de öğrencilere destek olacak.

“Çözülemeyen soruların üzerine gidilmeli”

Türkiye'de milyonlarca kişinin sınavlara hazırlandığını belirten Doping Hafıza CEO'su Semih Hakyemez, ”Bir konuyu öğrendikten sonra o konuda yüzlerce soru çözmek, edinilen bilginin pekişmesini ve daha kalıcı olmasını sağlar. Ne kadar çok soru çözülürse farklı soru tipleri görülerek ve alışkanlık kazanılır. Bu noktada çözülemeyen soruların mutlaka üzerine gidilmesi ve öğrenci tarafından kavranması gerekir. Yapılamayan soruların çözülmeye başlanmasıyla motivasyonda, net sayısında ve genel başarıda ciddi artış gözlemliyoruz.” dedi.

“Soru çözmek kadar yanlış yapılan soruları anlamak da önemli”

Sınava hazırlanan öğrencilerin çözemedikleri soruları çözebilmeleri için tek kaynağın öğretmenleri olduğunu söyleyen Semih Hakyemez şunları aktardı: “Bir öğrenci ortalama günde 10 soru için öğretmen desteğine ihtiyaç duyuyor. Ancak öğretmenlerin bir günde normal ders saatleri dışında bu boyutta soru çözümüne destek olması mümkün değil. İstatistiklere göre öğrencilerin en büyük sorunlarından biri yapamadığı soruları bir öğretmene çözdürememek. Veliler de anlaşılmayan soruların çözümü için genellikle özel öğretmenden destek alma yoluna başvuruyor. Bu noktada geliştirdiğimiz mobil uygulama velilerin özel öğretmen tutarak maliyet altına girmesini de büyük ölçüde azaltacak.”

“Çözülemeyen sorular performansı olumsuz etkiliyor”

Çözülemeyen soruların öğrenciler için çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Hakyemez, “Öğrenci bir soruyu çözemediğinde o günkü tüm ders çalışma performansı olumsuz etkileniyor. Sorunun çözümüne hızlıca ulaşması o kadar önemli ki bu süreç uzarsa soruda takıldığı yeri bile unutabiliyor. Bir soruda takılı kalınca da benzer soru tiplerinin hepsinde sorun yaşıyor ve motivasyonu ciddi derecede etkilenip beklemekten başka çaresi kalmıyor.” şeklinde konuştu.

‘Çözülmemiş Sorunuz Kalmasın' sloganıyla yola çıkan uygulamaya App Store ve Play Store'dan ulaşılabiliyor.