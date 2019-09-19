Öğrencilerin yetenek keşfini yapay zeka yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 hedefleri doğrultusunda eğitimde dijitalleşme öncelikli konular arasında yer alıyor. Eğitimde yapay zeka sürecinin başlatılmasıyla okullardaki dersler, seminerler ve atölye kurulumları hız kazandı. Bu yıl eğitimde yapay zekanın önemine dair farkındalık oluşturulması için tüm okullarda öğretmen, öğrenci ve velilere seminerler verilmeye başlanacak.

Yapay zeka öğretmenlerin kişisel asistanı olacak

Yapay zeka teknolojileri eğitimde öğrencilerin kişisel öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi, öğretmenlerin öğrencileri ölçme ve değerlendirmenin yanı sıra öğrenci takibinin yapılmasında etkin rol alacak. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin yeteneklerine, ilgi alanlarına ve öğrenme süreçleri üzerinde daha da hakim olacak. Door Teknoloji'nin yaptığı araştırmaya göre; yapay zeka teknolojilerinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin yanı sıra, öğretmenlerin iş yükünün büyük bölümünü hafiflettiği, yüzde 68 oranında yardımcı olduğu ve öğrenci takibine yüzde 93 etki ettiği belirlendi. Yapılan düzenlemelerle birlikte yapay zekanın öğretmenlerin kişisel asistanı konumuna erişmesi bekleniyor.

Yapay zeka müfredata giriyor

Yapay zeka konusunda eğitimlerin yakın zamanda müfredata gireceğini ifade eden Door Teknoloji'nin kurucularından Murat Kara, "Yapay zeka artık okullarda ders olarak da okutulmaya başlanacak. Mesleklerin değişimiyle birlikte yapay zeka, bölüm tercihlerini etkileyecek. Lise öğrencileri üniversite tercihlerini ve meslek seçimini bu değişimi göz önünde bulundurarak yapacak. Aynı şekilde öğretmenlerin beceri ve yetkinlikleri de değişecek. Yapay zeka yönetimini bilmek ve derslere uygulamak öğretmenlerde aranacak yeni özellikler olacak. Öğretmenin sınav hazırlama ve sonucu okuma, ders konusu belirleme alanlarında sınıf geneline ya da sınıftaki her öğrenciye özel işlem yapmasını yapay zeka ile mümkün olacak" dedi.

"Yapay zeka, eğitim öğretimi daha verimli hale getirecek"

Gelişmiş ülkelerde eğitim alanında hali hazırda yapay zekanın kullanıldığını belirten Murat Kara, "Eğitim alanına yatırımları artıran Çin gibi büyük ülkeler, eğitimin daha verimli olması için birçok yenilikçi metot üzerine çalışıyor ve yapay zeka teknolojilerinin meyvelerini topluyor. Biz de eğitimi verimli hale getirecek yapay zeka teknolojilerinden faydalanabiliriz. Yapay zeka öğrencinin ders dinlemesini, ilgisini, mutlu olup olmadığını, hangi konuları daha çabuk öğrenip hangisinde öğrenme zorluğu çektiğini belirleyip, kişisel ders programı oluşturuyor. Öğretmen ise kendi gözlemlerini yapay zekadan sağlanan bilgilerle birleştirerek daha verimli dersler gerçekleştirebiliyor" ifadelerini kullandı.