Öğrencilerine Binlerce Özel Dersi Ücretsiz Veriyor!

Eğitim sistemimizde sınav maratonu, genelde 8. sınıfta başlayan ve üniversite sınavıyla devam eden bir süreçtir. Bununla da kalmayıp ön lisanstan sonra DGS, lisansı bitirince de ALES veya KPSS ile bu süreç devam eder. Sınavların adları ve içerikleri değişse de günümüz koşullarında sınav herkesin yaşamı boyunca en az bir kez dahil olduğu bir süreçtir. Bu süreci alnının akıyla geçmek iyi bir hazırlık gerektirir. Bu maratonda öğrenciler etüt merkezi, dershane, halk eğitim merkezleri gibi birçok yardımcı kurum aracılığıyla ya da bire bir özel derslerle destek almaktadır.

Çağımızda bilgilerini pekiştirmek isteyen, ama bunun için destek veren kurumlarla zaman ve para kaybetmek istemeyen öğrencilerin sayısı azımsanamayacak düzeydedir. Günümüzde internet kullanımının artmasıyla bu öğrenciler ders videoları izlemeye başladılar. Tam da bu noktada öğrencileri için ideal eğitim sistemini savunan bir matematik öğretmeni bir internet sitesi kurdu ve özel dersi ücretsiz hale getirerek bu hizmeti öğrencilerin evlerine kadar getirdi. Bugüne kadar yapılmış videolu ders uygulamalarına karşılık, özel ders videolarının yanında bu videoların ders notlarını da paylaşarak internet üzerinden öğrenme yönteminde bambaşka bir sayfa açtı.

Ceyhun Hoca'nın 5000'i aşkın videosu ve bu videoların yanında ücretsiz olarak paylaştığı ders notları, bilinen en büyük arama motorlarında "ders notları" diye aratıldığında yıllardır ilk sırada yer almaktadır. 10.000'lerce kez indirilmiş ders notlarıysa, Türkiye genelinde çoğu öğretmenin derslerinde öğrencilerine sunduğu kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.

En uzun ve en ayrıntılı matematik derslerinin videolu anlatımlarını içeren ozelogrenci.com bunun yanı sıra geometri, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya gibi dersler için de videolar ve ders notları paylaşmaktadır.

2018 yılında BTALAB'ın yazılım mühendisleri tarafından güncel yazılım teknolojileri kullanılarak yeniden geliştirilen ozelogrenci.com üzerinde; Sınıflar, dersler, sınav türleri gibi ölçütlere göre aramalar yapabilir, kaliteli bilgiye çok daha kolay ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerin sınav kazanmak için internet üzerinden eriştikleri bir adres olan ve dershane gibi bir hizmeti tek başına ücretsiz olarak sunan, bu alanda giderek büyüyen ozelogrenci.com sitesini siz değerli okurlarımıza, öğrenci ve velilerimize ulaştırmak isteriz.

Kaynak: ozelogrenci.com

