Öğrencileriyle sokak köpeklerini besliyor

Osmangazi ilçesinde bulunan Hüseyin Sungun Anadolu Lisesinde öğrenmen olarak görev yapan Esin Uran, öğrencilerinin girişimiyle sokaktaki hayvanların en büyük destekçilerinden biri oldu. Tam bir hayvan dostu olan öğretmen bu sevgisini öğrencilerine de aşıladı. Öğrencileriyle birlikte her gün okula gelen ve sokaklarda gezen 100 sokak köpeğini elleriyle besliyor. Öğretmen ve öğrenciler sosyal medya hesaplarından paylaştıkları duyurularla köpeklerin mama ihtiyacını karşılıyor. Okulların açık olduğu günlerde köpeklerin yiyeceklerini yemekhanelerden temin eden Uran, tatil günleri de spor salonlarında eğitim verip, oradan kazandığı parayla sokaktaki hayvanlara mama ve barınak aldı. Öğrenciler tarafından toplanan paralarla mama alarak birlikte sokak köpeklerine götüren Uran, yaklaşık 100 sokak hayvanıyla özel olarak ilgileniyor. Uran, köpekleri doyurduktan sonra okulda görevine başlıyor.

Bütün imkanlarını sokak hayvanlarına harcayan Esin Uran, onları kucağında taşıyor. Hastalanan köpekleri aracıyla veterinere götürerek zamanının önemli bölümünü sokak hayvanlarına ayırıyor. Sokak hayvanlarının özellikle kış mevsimlerinde büyük zorluk çektiklerini söyleyen Esin Uran, “İlk buraya geldiğim zaman çok büyük bir kampüs ortamı olduğunu gördüm. Her gün kedinin ve köpeğin kampüs içerisine girip yiyecek ve aradıklarını fark ettim. Bazı vatandaşlar tarafından sokağa bırakılan bu canların kovulduğunu ve belediyelere şikayet ettiklerini fark ettim. Ne yapabilirim diye düşündüm, hayvanları sevme ve koruma kulübü kurmak gerektiğini anladım. Bunu okul idaresine söyledim, sağ olsunlar onlar da beni desteklediler. Kulübe gönüllü öğrenciler seçildi, çok sayıda hevesli öğrencim oldu. Öğrencilerle kampüsün içerisine ve dışarısına köpek kulübeleri, kedi evleri ve kuş kafesleri yaptık. Kampüs yemekhanesinin atık yemeklerini çöpe atmak yerine sokak hayvanlarıyla paylaşmayı öğrendik" dedi.

Hüseyin Sungur Lisesi öğrencileri ise, “Kendi aramızda kumbara oluşturarak mama almaya başladık. Daha sonra okuldaki gönüllü öğrencilerden 1 TL toplayarak sokaktaki hayvanlara yiyecek, içecek ve barınak yaptık" diye konuştu.

Gökay Başdan