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Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi

Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi
Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi

Küçükçekmece’de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan öğretmen Mustafa Çalışır hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında öğretmenin 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi - Tıkla İzle

Küçükçekmece'de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan öğretmen Mustafa Çalışır (44) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2021'de Zühtü Şenyuva İlkokulu'nda meydana gelen olay anlatıldı.

İddianamede mağdur çocuk Sercan B.'nin (9) ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğu ve öğretmen Mustafa Çalışır'ın da aynı okulda öğretmenlik yaptığı aktarıldı.

Olay günü öğrenciler arasında tartışma çıktığı kaydedilen iddianamede, öğretmen Mustafa Çalışır'ın öğrenci Sercan B.'yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

İddianamede öğretmen Mustafa Çalışır'ın ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Melike İnal
 

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