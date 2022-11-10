Öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı

İddiaya göre, Şahinbey'deki Şehit Sinan Akdemir İlkokulunda O.S. isimli öğretmenin bir öğrencisine bağırma ve şiddet uygulama anlarının yer aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki alırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de görüntülerle ilgili harekete geçti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinde yayınlanan sınıf içerisindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmenle ilgili ivedilikle inceleme başlatılmış, şahıs hakkında soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Said Vakkas Yağcı

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