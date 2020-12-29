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Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öğrencileriyle beraber çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öğrencileriyle beraber çekilen görüntüleri ortaya çıktı
Öğretim üyesi Aylin Sözer'in öğrencileriyle beraber çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe’de eski sevgilisi olduğu öne sürülen şahıs tarafından önce bıçaklanarak öldürülen, ardından yakılan öğretim üyesi Aylin Sözer’in, daha öncesinde okulda öğrencileriyle beraber ders işlediği ve etkinliğe katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Öğretim üyesi Aylin Sözer’in öğrencileriyle beraber çekilen görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Karanfiller Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında yaşanan olayda, Kadir Delbe isimli şahıs yaklaşık 1 yıldır tanışıyor olduğu eski sevgilisi, Aydın Üniversitesinde öğretim üyesi olan Aylin Sözer'in evine akşam saatlerinde geldi. Delbe, Sözer'i bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra Delbe, Sözer'in ablasının ihbarı üzerine evin kapısına dayanan polisleri görünce paniğe kapılarak Sözer'in cesedine yanıcı madde döküp ateşe verdi. Delbe, polis tarafından gözaltına alınırken Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer'in okulda öğrencileriyle beraber ders işlediği, kampüste etkinliklere katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

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