İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğretmen adayları KPSS'de ter döktü

Öğretmen adayları KPSS'de ter döktü
Öğretmen adayları KPSS'de ter döktü

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubu sınavlarının son oturumu 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgilisi (ÖABT) sınavı saat 10.15’te başladı. Saatler öncesinden sınava girecekleri İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önüne gelen öğretmen adayları, kampüs girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubu sınavlarının son oturumu 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgilisi (ÖABT) sınavı saat 10.15 itibariyle başladı. Sınava girmek için saatler öncesinden sınava girecekleri İstanbul Üniversitesi Beyazı kampüsü önüne gelen öğretmen adayları kampüs girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. 

“Umarım herkes istediği sonucu alır” 

Sınava ikinci kez girdiğini söyleyen Gökhan Şahin, “Öğretmenlik alan bilgisi sınavı var bugün. Sınava girecek bütün adaylara başarılar diliyorum. KPSS iki ayaklı bir sınav. İlk ayağı iki hafta önce gerçekleşti. İnşallah güzel geçer. Umarım herkes istediği sonucu alır. Enin sınava ikinci girişim. Video izleyerek hazırlandı. Kendi imkanlarımla çalıştım. Aynı zamanda ücretli öğretmenlik yapıyorum” diye konuştu.  

Emrah Kuş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.