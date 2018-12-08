Öğretmen kaçtı, öğrenciler kovaladı

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'a bağlı Sarnıç köyünde, ilkokul öğretmeni Ali Yücel Karahan'ı öğrencileri çok seviyor. Cuma günü okullar tatil olmasına rağmen, öğrenciler okul çıkışında Karahan'ın peşini bırakmayarak, etrafında sevgi çemberi oluşturuyor. Çocukların yanından koşarak uzaklaşan vefakar öğretmeni minik öğrencileri peşinden koşarak yakalayıp etrafını sararak onu sıkı sıkı tutuyor. Minik öğrencilerini kendi çocuklarından ayırmayan eğitim gönüllüsü öğretmenin öğrencilerle sevgi dolu anlarına kayıtsız kalamayan köylüler ise, bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, öğretmenin çocuklardan kaçtığı, çocukların ise öğretmenlerinin peşinden koşup onu yakaladıkları görülüyor.

Burak Türker - Ali Erdem