Öğretmenden ihtiyaç sahibi ailelere bayram şekeri

Siverek Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Murat Kıran, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yardımlaşma ve dayanışmayı hatırlatmak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere bayram şekeri ve lokum dağıttı.

Murat öğretmen, ilçenin Kale ve Hamidiye mahallelerinde yaşayan aileleri ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu. Kıran, beraberinde getirdiği bayramlık şekerleri mahalle sakinlerine verdi. Mahalle sakinleri iyiliksever öğretmenin bu hareketini memnuniyetle karşılarken, bayramda kendilerini hatırlayan, ziyaret edip şeker ve lokum veren Murat öğretmene dua ettiler.

Torunlarıyla birlikte zor şartlarda yaşayan 70 yaşındaki Zeliha Sever, "Belki bu şeker ve lokumun büyük bir maddi değeri olmayabilir ama manevi değeri paha biçilmez. Hiç tanımadığımız, görmediğimiz gönlü güzel bu öğretmen bizi hatırlamış ve bize bayramlık şeker getirmiş, bundan daha önemli bir şey bilemiyorum. Torunlarım çok sevinecek” dedi.

Öğretmen Murat Kıran ise, ”Bugün kendi imkanımla ihtiyaç sahibi ailelere bayramlık şekeri aldım ve dağıttığım, aileler çok mutlu oldu ve bana çok dua ettiler. Bu dualar bize yeter, gönül isterdi ki herkese ulaşalım ama ben elimden geleni yaptım. Durumları iyi olan kişi ve aileler elini taşın altına koyup böyle çalışma yapsa toplum olarak birliğimiz ve dirliğimiz daha sağlam olur” diye konuştu.

Mevlüt Bayraktar

