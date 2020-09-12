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Öğretmenden MPS hastası Abdullah'a 18 yaşında sürpriz doğum günü

Öğretmenden MPS hastası Abdullah'a 18 yaşında sürpriz doğum günü
Öğretmenden MPS hastası Abdullah'a 18 yaşında sürpriz doğum günü

Diyarbakır'da sınıf öğretmeni olan Ramazan Mervan Kurt, hasta öğrencilerine sürpriz doğum günü düzenledi. MPS hastalığı olan Abdullah’a 18. yaşına girdiği günde anlamlı bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Diyarbakır'da yaşayan ve küçük kardeşi Veysi ile MPS hastalığı bulunan Abdullah'ın öğretmeni Ramazan Mervan Kurt, sürpriz bir doğum günü hazırladı. Doğum gününden bir hafta önce küçük kardeşi Veysi öğretmeni Ramazan Mervan Kurt'a ağabeyi Abdullah'a doğum günü kutlaması yapmak istediğini söylemesi üzerine hazırlıklar başladı. Yaklaşık bir hafta Abdullah'ı mutlu edebilecek şeylerin hazırlığı yapıldı. Doğum günü pastasının üstünde Abdullah'ın fotoğrafı yerleştirildi. Balonların üstüne “Binlerce şükrün adıdır Abdullah” yazıları yazılarak Diyarbakır'daki müzisyenlerin bir araya gelerek Diyarbakır'da farklı bir müzik icra ettiği bando takımı da Abdullah için oraya gelerek kendisi için çalınan şarkılara alkış tutarak eşlik etti. 18. yaşına girmesine rağmen hala bir çocuk sevinciyle yaşayan Abdullah kendisine yapılan bu anlamlı kutlamada çok mutlu oldu.

Murat Başal

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