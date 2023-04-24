Öğretmeni Iraklı çocuğu halk otobüsünde unuttu, sefer 'teşekkür öpücüğüyle' son buldu

Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 11.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydan Otobüs Depolama Alanı'nda yaşandı. Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nden DC15 sefer sayılı 07 AAU 667 plakalı halk otobüsüyle seferine başlayan Ali Şimşek (48), otobüs depolama alanına geldiğinde araç içerisinde 8-9 yaşlarında bir çocuğun tek başına oturduğunu gördü. Çocuğun konuşamadığını fark eden ve ailesine ulaşamayan Şimşek, otobüsü Meydan Polis Merkezi'ne çekti. Halk otobüsü şoförü Şimşek, Irak uyruklu Sajjad Zamil (8) olduğu belirlenen çocuğu polis ekiplerine teslim etti; ardından Zamil'in birlikte bindiği bakıcı ve öğretmeni V.İ.'ye ulaşıldı. Polis merkezine gelen V.İ., ailesi yurt dışında olan Zamil'i ekiplerden teslim aldı.

Öperek teşekkür etti

Yaklaşık 1 saatlik yolculuk sonrası öğretmeni tarafından teslim alınan Sajjad Zamil ise otobüs şoförünü öperek teşekkür etti.

Yaşananlar güvenlik kamerasında

Öte yandan, küçük çocuğun öğretmeniyle otobüse binmesi ve daha sonrasında yaşananlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun otobüse V.İ. ile birlikte bindiği, yolculuk devam ederken V.İ.'nin öğrencisini otobüste unutması yer aldı. Devamında ise halk otobüsü şoförü ile diğer yolcuların çocuğu fark etmesi, şoför Ali Şimşek'in aracı polis merkezine çekerek ekiplere teslim etmesi yer aldı.

“Çanta, valiz unutuluyor ama çocuğun unutulması yanlış”

O gün otobüste yaşananları anlatan 28 yıllık şoför Ali Şimşek, çocuğun unutulduğunu anlayınca otobüsü direkt polis merkezine götürdüğünü söyledi. Çocukla iletişim kurmakta zorlandıklarını belirten Şimşek, “Bu işi yıllardır yapıyorum. Çantadır, valizdir unutuluyor ama çocuğun unutulması bana göre yanlış bir şey. Çocuklarımıza sahip çıkalım” dedi.

Şimşek, Zamil'in kendisini öperek teşekkür etmesine ilişkin ise, “Bayramda güzel bir poz oldu benim için” ifadelerini kullandı.

Suat Metin - Ertuğrul Gün - Umut Yasin Kurter

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