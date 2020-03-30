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Öğretmenler maske üretiyor

Öğretmenler maske üretiyor
Öğretmenler maske üretiyor

Safranbolu Halk Eğitim Merkezinde gönüllü öğretmenler tarafından koruyucu maske üretimi gerçekleştiriliyor.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezindeki gönüllü öğretmenler tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle kendi personeli, vatandaşlar ve kurumlara maske üreterek katkı sunuyor. 

Korona virüsü salgınının önlenmesine yönelik tüm imkanların seferber edildiği sürece destek olmaya çalışıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Tüm dünyada zorlu bir süreç yaşanmakta. Ülkemizde de bu süreç içeresinde devletimizin bütün birimleri büyük fedakarlık içeresinde bir çalışma yürütmekte. Bizlerde sürdürülen fedakar çalışmalara azami ölçüde katkı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede kaymakamlığımızın öncülüğünde koruyucu maske üretimine başlandı" dedi. 

Gümüş, üretilen maskelerin Safranbolu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu olmak üzere kurumlara teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Ersin Turan

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