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Öğretmenlere yönelik genel trafik eğitimi verildi

Öğretmenlere yönelik genel trafik eğitimi verildi
Öğretmenlere yönelik genel trafik eğitimi verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görev yapan tüm öğretmenlere yönelik genel trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlana, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Eylül ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda, öğretmenlere yönelik olarak “Mesleki Çalışma Programı” çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Trafik Güvenliği ve Farkındalığı için eğitim verildi. Eğitimlerde trafik sistemi, trafiğin unsurları ve güvenliğinin önemi, görme, görülme ve duymanın trafikteki riskleri azaltmadaki önemi, hıza bağlı riskler, kavşaklarda karşılaşabilecek riskler; cep telefonu kullanımı, öndeki aracı geçme kuralları, yorgun ve uykusuz araç kullanmaya bağlı riskler ile emniyet kemeri kullanmanın önemi konuları üzerinde duruldu.

Gülcan Çolak

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