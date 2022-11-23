Öğretmenleri, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anlattı

2017 yılında öğretmenlik yaptığı Şanlıurfa'dan karne tatili için memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak 8 aylık sınıf öğretmeniyken şehit edilen ve görev süresince yalnızca bir kez öğretmenler gününü kutlayabilen Necmettin Yılmaz'ın anısı şehadetinin 5. yılında da mezunu olduğu Gümüşhane kent merkezindeki Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesinde yaşatılıyor.

2007 ve 2011 yılları arasında öğrenim gördüğü lisede öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sessiz ve sakin kişiliğiyle hatırlanan şehit Necmettin öğretmenin karnesi, teşekkür belgesi ve diploması da ilk günkü gibi korunuyor.

Şehit Necmettin Yılmaz'ın hayalleri ve ümitleri olan bir genç olduğunu ifade eden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Fevzi Akçay, şehit bir öğretmenin öğretmeni olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

“Necmettin'in şarkısı bizim dudaklarımızda kaldı”

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğretmeni olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Fevzi Akçay, “Bu okuldan hoş bir seda bırakarak ayrıldı. Gerçekten okula gelmesi, gitmesi, sınıf içerisindeki durumu, okuması, yazması, her şeyiyle sessiz, sakin, kendi halinde bir öğrencimizdi Necmettin. Zaman zaman onunla sohbet ettiğimizde, okumak zorunda olduğunu söyleyen, mutlaka okumalıyım, bana emek verenlerin emeğinin karşılığını bu şekilde göstermeliyim düşüncesinde olan bir öğrencimizdi. Necmettin sorumluluk almayı bilen bir öğrencimizdi. Azimliydi, kararlıydı, benim oğlumla da sınıf arkadaşı olduğu için aklımda daha fazla kaldı. ‘Gideriz nur yolu izde gideriz, Taş bağırda sular dizde gideriz, Bir gün akşam olur bizde gideriz, Kalır dudaklarda şarkımız bizim' diyor ya şair Necip Fazıl Kısakürek, Necmettin'in şarkısı bizim dudaklarımızda kaldı. Gelecekle ilgili düşünceleri, hayalleri ve ümitleri olan bir öğrencimizdi. Bizi çok derinden üzdü, çok derinden yaraladı. Duyduğum zaman inanamadım. Canlı olarak dönecek umuduyla bekliyorduk ama olmadı. Hainler nasıl ki vatana kast etme cüretini gösteriyorlarsa, bu vatanın öğretmenine de kast edebildiler, acımadan. Katillik böyle bir şey diye düşünüyorum. Hiçbir günahı olmayan, sadece öğrencilerine bir şeyler vermeyi amaçlayan genç bir öğretmeni hem öğrencilerinden hem ülkesinden hem vatanından hem de annesinden, babasından ayırdılar. Şehit bir öğretmenin öğretmeni olmak gurur verici bir şey. Genç yaşta bu insanları kaybetmek çok üzüntü verici. Gururu ve üzüntüyü bir arada yaşamış oluyoruz” dedi.

Uğur Bulut - Recep Ergin

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