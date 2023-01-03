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Öğretmenlerin Heimlich uygulaması öğrencinin hayatını kurtardı

Öğretmenlerin Heimlich uygulaması öğrencinin hayatını kurtardı
Öğretmenlerin Heimlich uygulaması öğrencinin hayatını kurtardı

Isparta’da nefes borusuna simit kaçan down sendromlu öğrenciye 3 öğretmeni Heimlich manevrası uyguladı. Heimlich manevrası ile öğrencinin hayatı kurtarılırken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğretmenlerin Heimlich uygulaması öğrencinin hayatını kurtardı - Tıkla İzle

Isparta merkezde bulunan Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; okulda öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Murat Bitiktaş'ın, (21) yediği simit parçası boğazına takıldı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciye 3 öğretmeni, sırasıyla Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan uygulamanın ardından öğrenci normalleşerek rahat nefes almaya başladı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde öğrencinin fenalık geçirmesi ve öğretmenlerin Heimlich manevrası uygulaması yer aldı. Öte yandan, müdahalenin ardından ihbarla birlikte okula gelen sağlık görevlileri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan ve boğazındaki simit parçası çıkarılan Bitiktaş'ın, yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Rukiye Senem Ok
 

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