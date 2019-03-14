Öğretmenliği bıraktı, baba mesleğini ele aldı

Kadın girişimci 36 yaşındaki Ayşe Dinler, 2016 yılında anasınıfı öğretmenliğini bırakarak baba mesleği tekstil işine girdi. İlk aşamada dükkan kiraları yüksek olması nedeniyle bir daire tutan ve burada 2 kişi ile çalışmaya başlayan Dinler, ev tekstil ürünleri dikti. Ortalama aylık bin adet ürün çıkartmayı başaran Dinler, Bingöl İş Geliştirme Merkezi'ni (İŞGEM) duyarak başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen ve 5 yıl uygun fiyata merkezde kiracı olmaya hak kazanan Dinler, KOSGEB'den aldığı destekle atölyesini kurarak istihdam ettiği kişi sayısını 5'e çıkardı. İşini daha büyütmek isteyen Dinler, hazırladığı projeye destek alması halinde çalışan sayısını 300'e çıkarmayı hedefliyor.

Anasınıfı öğretmenliği yaparken baba mesleğini sürdürmek için tekstile yönlendiğini belirten Ayşe Dinler,"Daha önce öğretmenlik yapıyordum baba mesleğini yaşatmak için bıraktım. İşe ilk olarak ev tutarak başladım. Dükkan kiraları yüksek olduğu için ev tutmak daha cazip geldi. 2 personel ile ev tekstil ürünleri yapmaya başladım. Aylık bin adete yakın ürün ortaya çıkarabiliyordum. Daha sonra İŞGEM'i duydum, projelerimi hazırladım, sundum ve burada 5 yıl uygun fiyata kiracı olmaya hak kazandım"dedi.

"Hedefim çalışan sayısını 200-300'e çıkarmak"

Şu anda 5 personel ile çalışmaya başladığını aktaran Dinler, "Buraya geldikten sonra da devletin çeşitli desteklerinden faydalanmaya başladım özellikle kira kolaylığı. Onun haricinde danışmanlık, eğitim desteği gibi destekler de aldım. Yine KOSGEB desteği ile makine ve çeşitli materyal alımları yaptım. Yaza doğru da kısmet olursa Fırat Kalkınma Ajansı'ndan da destek almayı düşünüyorum. Hedefim çalışan sayısını 200-300'e çıkarmak” ifadelerini kullandı.

“Bayan girişimcilere örnek olmak istiyorum”

Alacağı personelin ağırlıklı olan kadın olacağını dile getiren Dinler, “Özellikle bayan eleman çalıştırmamın sebeplerinden bir tanesi de, kadın girişimcilere örnek olmak. En azından burada meslek sahibi olup kendi atölyelerini kurabilirler, herkes bu işi yapabilir çekinmesinler” diye konuştu.

Atölyede çalışan Şenay Baykara ise, “Sosyoloji mezunuyum. Hem atanmayı bekliyorum hem de Ayşe hanımın yanında çalışarak meslek öğreniyorum. Burada ev tekstil ürünleri, çanta gibi işler yapıyoruz. Atamayı beklerken meslek edinmemiz gerektiğini de düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Muhammet Ali Çiftçi - Yılmaz Atar

