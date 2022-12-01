Öğretmenlik hayali yarım kalan Hatice'nin ailesi hukuk mücadelesi veriyor

20 Kasım 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İbrahim Ş. idaresindeki 20 ACF 211 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hatice Bilaloğlu (18), yanında bulunan akrabası Neriman Sevindik ve 1 yaşındaki oğlu Ömer Sevindik'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bilaloğlu kanlar içinde yerde kalırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Genç kızın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasının ardından kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Sürücünün 1.4 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Genç kız organlarıyla 2 kişiye hayat oldu

Lise son sınıf öğrencisi Hatice Bilaloğlu, 3 gün sonra doktorların bütün çabalarına rağmen beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetti. Öğretmen olmak isteyen kızlarını 24 Kasım'da toprağa veren aile, organlarının bağışlanmasını istedi. Hatice Bilaloğlu'nun iki böbreği diyaliz tedavisi gören sınıf öğretmeni Mustafa Özgören'e ve sağlık teknisyeni Atilla Özer'e umut olurken, kalp ve karaciğeri ise İzmir'e gönderildi. Cinayet gibi kazada kızlarını kaybeden aile, başlattığı hukuk mücadelesinde 3. duruşmada serbest kalan sürücü için verilen karara tepki gösterdi. Bir üst mahkemeye başvuran aile, kızlarının ölümüne sebep olan alkollü sürücünün tutuklanmasını bekliyor.

“Adalete güveniyorum”

Genç kızın annesi Fatma Bilaloğlu, “Gezdikten sonra ben yürüdüm, onlar minibüse bineceğiz diye gitmişlerdi ve o andan sonra görüşmedik. Yarım saat falan sürdü, eve geldiğimde Nerimanların yanına geçmişler zannettim ama orada değillermiş. Hemen telefonla aradım. Telefon açıldığında 'Kınıklı Karakolu burası' dediler, anlayamadım, şaka zannettim. Tekrar aradığımda ‘Kızınız trafik kazası geçirdi, durumu iyi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde' dediler. Eşimi arayıp haber verdim. Ben ilk başta minibüsle hafif bir kaza oldu diye düşündüm. Bilmiyordum alkollü bir sürücünün çarptığını. Eşimle hastaneye gittiğimizde acil servise almadılar. Kızımı gördüğümde çok kötü oldum. Lise son sınıf öğrencisiydi, çocuk gelişimi okuyordu, staj görüyordu. Kızım ‘Öğretmenler Günü hediyesi alırlar mı?' demişti. Heyecanlıydı ama kızımı 24 Kasım günü toprağa verdim. Beraber gidip, geriye dönmemek beni hala çok üzüyor. Evimde yemek bile yapamaz hale geldim. Adalete güveniyorum, alkole ceza yoksa en ağır ceza gelmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.