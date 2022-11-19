Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' bugün gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde, bin 489 okulda ve 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, 150 dakika sürdü. 595 bin 598 başvurunun yapıldığı sınavın sonucunda öğretmenler uzman öğretmen veya başöğretmenler unvanı kazanacak. 100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alan öğretmenler başarılı sayılacak. Öte yandan, ‘Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' ilginç görüntülere de sebep oldu. Alışılagelmişin dışında bu kez öğrenciler, öğretmenleri okul bahçelerinde bekledi.

“Son derece basit”

Sınavının iyi geçtiğini dile getiren Gülsüm Korkmaz, “Sorular bence bizi bu kadar kasmalarını karşılar nitelikte değildi. Son derece basit hatta bazılarında ‘Acaba ben mi cevaplamalıydım bu soruyu?' diye düşündüğüm sorular vardı içinde açıkçası. Biraz daha teknik ve özenli olabilirdi. Sorular basitti” diye konuştu.

“Öğrencilerimin ne hissettiğini anladım”

Diğer bir aday ise empati kurduğunu belirterek, “Öğrencilerimin ne hissettiğini anladım, empati kurdum kısacası. Her öğretmen aslında öğrencilerini düşünerek hazırlıyor. Burada da aslında bizi düşünerek hazırlamışlar. Biz öğrencilerimizin iyiliğini istiyoruz bence bakanlık da bizim iyiliğimiz istemiş” ifadelerini kullandı.

Sınav sonuçları ise 12 Aralık tarihinde açıklanacak.

Sınav Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı

Yunus Emre Aytekin - Evren Doğru

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