Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde geçirdiği kalp yetmezliği hastalığı sebebiyle 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Asiltürk'ün naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'na getirildi. Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından Asiltürk'ün naaşı defnedildi. Asiltürk'ün Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilmesi sırasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra birçok siyasi ile Asiltürk'ün ailesi ve sevenleri bulundu.

Cenaze namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli bir büyüğümüzdü. Uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de devlet adamlığından tutunuz bakanlıklarıyla birlikte siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu. Bizleri haşr cem eylesin, bu yolculukta bizleri yalnız koymasın. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik" dedi.

Ali Nargüner-Hülya Keklik - Cem Geçim - Bayram Türüdü