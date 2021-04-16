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Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti

Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti
Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti

Ankaragücü karşılaşmasının 15. dakikasında rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sahayı sedyeyle terk etti.

Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 15. dakikasında sakatlık şoku yaşandı. Rakip ceza sahasında kendisini yere bırakan Oğuzhan Özyakup, sağ ayak bileğinden sakatlandı. Sağlık ekibinin uyarısı sonrasında bu futbolcunun oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Oğuzhan'ın yerine Mensah oyuna dahil oldu. Sağlık ekibinin çağrısı sonrasında sedye, Oğuzhan'ın yanına gelirken, tecrübeli futbolcu, sahayı sedye üzerinde terk etti.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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