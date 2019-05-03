OHAL işlemleri inceleme komisyonu 70 bin 406 başvuruyu karara bağladı

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, OHAL kapsamında doğrudan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleriyle tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelinin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruların karara bağlandığına dikkat çekilerek, bu kapsamda kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 470 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işleminin tamamlandığı kaydedildi. Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125 bin 678 kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Komisyona 3 Mayıs itibarıyla yapılan başvuru sayısı 126 bin 120 oldu. Komisyon tarafından 5 bin 250'si kabul, 65 bin 156'sı ret olmak üzere toplam 70 bin 406 başvuru karara bağlandı. Komisyonun 55 bin 714 başvurunun incelemesine devam ederken, görev kapsamına girmeyen 2 bin 500 başvuru hakkında ön inceleme kararı verdiği ifade edildi. Komisyon kararlarının tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edildiği kaydedilerek, başvurusu kabul edilen kişilerin atama işleminin ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Komisyon kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabildiği hatırlatıldı.

Başvurucuların Komisyon internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu hakkında bilgi edinebildikleri belirtilerek, Komisyonun haftada bin 200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar verdiği ifade edildi.