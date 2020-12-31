OHAL Komisyonu 112 bin 310 başvuruyu karara bağladı

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna bugüne kadar 126 bin 630 müracaat gerçekleştirildi. Komisyon tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde bugün itibariyle 112 bin 310 başvuru dosyası karara bağlandı. Bu kararlardan 13 bin 170'i kabul edilirken, 99 bin 140 başvuru ise reddedildi.

Kabul kararlarından 61'i kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı ve gazete kuruluşların açılmasına ilişkin oldu. Komisyon, karar vermeye başladığı 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren geçen 3 yıllık sürede başvuruların yüzde 89'unu sonuçlandırırken, 14 bin 320 başvurunun incelemesi devam ediyor.

Abdullah Sarica