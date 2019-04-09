OHAL sonrasında Jandarmadan 131 personel ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı, OHAL dönemi sonrasında Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılan personele ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından OHAL dönemi sonrası FETÖ/PDY kapsamında 131 personel ihraç edildi, bin 127 personel görevden uzaklaştırıldı. İhraç edilen personelin 32'si subay, 81'i astsubay, 18'i uzman jandarma olurken, görevden uzaklaştırılan personelin 207'si subay, 705'i astsubay, 172'si uzman jandarma, 41'i uzman erbaş, 2'si memur oldu” denildi.