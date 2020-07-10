Oje nedir? Nasıl sürülür?

• Oje sürülmeden önce parmaklara şeffaf koruyucu oje sürülürse, oje hem parmaklarınıza taşmaz hem de kolay sürülür.

• Koruyucu oje, tırnak uçlarına doğru daha yoğun şekilde sürülürse ojenin tırnaklarda kalış süresi uzatılmış olur.

• Eğer ojeyi taşırmadan tırnaklarınıza süremiyorsanız ojeyi fırçaya mümkün olduğu kadar az almaya çalışın. New Well ojeleri ile ilk sürüşte sonuca ulaşmak hiç de zor değil.

• Oje uygulaması yapıldıktan sonra oje şişesini aşırı soğuk ya da sıcak bir ortama maruz bırakmayınız. Oje şişelerinin en uygun saklama ortamları güneş görmeyen dolap ve çekmecelerdir.

Tırnak Şekline Göre Oje Seçimi

Tırnakların şekline göre uygulanması gereken oje, çeşit ve rengi farklılıklar gösterebilir. Tırnaklarınızı iki renk ya da simli bir oje ile daha gösterişli hale getirmeniz mümkündür. Modern bir dokunuş ile güçlendireceğiniz tırnaklarınıza kare, yuvarlak, badem ve oval oje uygulamaları ile tırnak şeklinizi göz önünde bulundurarak harika bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Kısa Tırnaklar

Oje uygulamasında önemli olan husus tırnakların kısa ya da uzun olması değil, bakımlı olmasıdır. Bu kapsamda ellerin nemlendirilmesi, tırnakların törpülenmesi ve tırnaklara manikür yaptırılması ojenin gösterişli olması açısından dikkat edilmesi gereken bir husustur. Peki, kısa tırnaklar için hangi renk oje seçilmelidir sorusunun cevabı gayet basit: genellikle açık renkler önerilir ama hangi renk sizi mutlu edecekse o rengi sürün!



Uzun Tırnaklar

Koyu renk ojeler daha çok uzun tırnaklar için tercih edilmesi gereken bir oje rengidir. Koyu renk, tırnakların kısa görünmesine neden olabilir. Uzun tırnaklı kadınlar koyu renk ojeleri tırnaklarının her alanına özgürce uygulayabilirken kısa tırnakta ojenin sadece orta kısımlara uygulanması, tırnağın daha da kısa görünmesinin önüne geçer.



Yuvarlak Tırnaklar

Yuvarlak tırnaklarda koyu renk ojeler tırnakları hem daha canlı hem de daha şekilli gösterir. Pastel tonların yanında kırmızı renk tonlar da yuvarlak tırnaklar için tercih edilebilir renk çeşitlerindendir. Yuvarlak tırnaklı kadınlar oje sürerken tırnağın iki tarafında da bir miktar boşluk bırakabilirler, böylece tırnakları hem daha ince hem de daha uzun görünür.

Badem Tırnaklar

Badem tırnaklar görünüm itibariyle kısa yapıdaki tırnaklara benzer. Badem tırnaklara yapılan oje uygulamalarında da tırnağı daha da kısa gösterecek koyu renklerden uzak durmak gerekir. Mat oje çeşitleri, badem tırnaklar için tercih edilmesi gereken en uygun oje çeşididir.



Oje Lekesi Nasıl Çıkar?

Ev ortamında oje uygulaması yaparken ufak tefek kazalarla da karşılaşabilirsiniz. Bu zor gibi görünen lekeler, evde kullandığınız sirke yardımı ile kolayca çıkarılır. Leke üzerine sirke döküp 1-2 saat beklemeniz yeterlidir. Mas üzerine dökülürse anında aseton uygulayabilirsiniz. Oje lekesi cildiniz üzerindeyse son derece basit bir aseton uygulaması ile kolayca çıkar. Tırnaklarınızda yarım ojeler de leke gibi görünebilir, onları asetonla temizlemeli ve tırnaklarınızı nemlendirmelisiniz. Asetonu pamuğa damlatın tırnakları ovun ojeleri çıkarın. Bu uygulama esnasında özellikle tırnak dip ve kenarlarında oje kalıntılarının kalmamasına dikkat edin.



En İyi Oje Markası: New Well

Doğal makyaj ürünleri ile ön plana çıkan New Well ojeleri sayesinde oje sürmek hem çok eğlenceli hem de gösterişli bir hal alıyor. Özellikle parlak oje modellerinde kullanılan üstün renk pigmentleri sayesinde mutlaka çevrenizin dikkatini çekersiniz. Ayrıca söz konusu ürünlerin tırnak ve cilde zarar vermeyen özellikteki eşsiz formülü sayesinde sağlıklı tırnaklara kavuşursunuz. Özel günlerinizde kombininizle de uyumlu renkleri bulacağınız bu ürünler sayesinde tamamlayıcı aksesuarınız hazır…

