Okan Buruk: '8 maçlık bir seri yakaladık, bunu devam ettirmek istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün için herkesin düşüncesi derbi zaferinden sonra aynı oyunu sahaya yansıtabilecek mi diyeydi. Maç öncesi futbolcularımızdan bunu gösteren işaretler alıyoruz. Bugün ilk yarıda bunu net bir şekilde sahaya koyduk. Rakibimizi önemsediğimizi ortaya koyduk. İlk yarıyı net bir skorla bitirdik. Bunun yanında çok fazla pozisyonlarımız vardı. Geçişleri iyi yapan bir takımdı. Defansın anlamda korkularımız vardı. İkinci yarı biraz daha rölantide geçti. Hücumdaki tercihlerimiz istediğimiz gibi olmadı. Maç sonunu 4-0 gibi net bir skorla bitirdik. Bugün bizim için önemli bir gün. Ligi ne kadar önemsediğimizi, istediğimizi ve şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğumuzu, iç sahada taraftarımızla neler yapabileceğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Kaliteli bir kadromuz var. Bütün oyuncularıma çok güveniyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. 8 maçlık bir seri yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

Taraftarların kendisine verdiği desteğin sorulması üzerine Buruk, "Geldiğimizden beri bana inanılmaz bir destek veriyorlar. Benim için en değerli olanı belki iyi başlamadığımız yerde ikinci hafta maçından bir sonraki maç tribünlere çağırması, bana ve takıma verdikleri destek önemli ve değerli. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Bunu sokakta olsun, nereye gidersem gideyim hissediyorum. Geçen hafta onlar için önemli bir galibiyet imza attık. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Yolumuz uzun İlk yarıyı bitirdik. Daha da zor, çekişmeli, stresli maçlar başlayacak. Amacımız bu formumuzu devam ettirmek. Bu çizgiyi daha yukarılar doğru taşıyacağız. Dünyanın dört bir yanından destekleyen taraftarımız var. Onları mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın oyuna küsecek biri olmadığını söyleyen Okan Buruk, "Hep çalışan, isteyen. Hedefleri olan biri. Burada Kerem'i de, Yunus'u aynı şeyin içerisine koyacağım. Galatasaray'a katkı sağlamak istiyorlar. Milli takımda oynamak istiyorlar. Çok önemli oyuncularla oynuyorlar. Biz 8-10 genç oyuncumuzu A takımla antrenmana çıkarıyoruz. Barış üstü üst 3 maçta 11 oynadı. Elinden geleni yapıyor. Onlara yardımcı olacağız. Oyuncularımızla birlikte daha fazla çalışacağız. Barış buna açık. Antrenman bittiğinde ekstra çalışan oyuncularımızdan biri" ifadelerini kullandı.

"Gomis'in payı çok büyük"

Genel olarak rakibe göre oynayan bir takım olmadıklarını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Kendi oyunumuzu ortaya koyuyoruz. Ligin içerisinde bu tür kararlar alınabilir. Elinizdeki oyuncuların durumu da önemli. Bunlar başarılı olduğu zaman teknik adamın cesareti oluyor. Başarısız olduğunda da niye öyle oynattın diye eleştiri alıyorsunuz. Bu gayet normal. Bu takım başarılı olacaksa bütün takım oynamaya hazır olduğunda başarılı olacaktır. Bunun net örneği belki Gomis. Bugün girdi, golünü attı. Bugün burada Galatasaray birinci sıradaysa onun payı çok büyük. Bütün oyuncularımdan da bunu bekliyorum. Önemli bir kadro var elimizde" açıklamasında bulundu.

"İç saha avantajımızı kullanmak istiyoruz"

Zor bir fikstürle başladıkları vurgulayan Okan Buruk, "Zorlu deplasmanlar var. Bu fikstürü görünce ilk düşüncemiz buraya kafa kafaya girebilmekti. İlk 2'nin içerisinde olmak bizim için hedefti. Şu anda 4 puan öndeyiz. İkinci yarı daha çok sahamızda oynayacağız. İç saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. Maç oynanmadan kazanılmıyor. İlk yarı fikstürümüz ikinci yarı fikstürümüze göre daha zordu. Bu akşam için 7 puan öndeyiz. Maç maç bakıp, aynı ciddiyeti sürdürüp, kazanma serimize devam etmek istiyoruz" dedi.

"Mata, çok değerli iki gol attı"

İspanyol futbolcu Juan Mata hakkında da konuşan Buruk, "Bugün onla başladık. İlk maçı olmasına rağmen maçın başında isteği yere gelemedi. Çok değerli iki gol attı. İkinci yarı daha net paslar veren, takımı yöneten oyuncuydu. Onun performansından memnunum. Hücumda baskılara daha doğru gitti. Oyun karakterin önde baskı yok ama bugün önde baskılara çok doğru bir şekilde katıldı" ifadelerini kullandı.

"Icardi 2 golde büyük rol oynadı"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin maç bittikten sonra direkt soyunma odasına gittiğinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Çok net görmedim. Ben de kendi odama gittim. Saha durmadım. Bugünün en önemli karakterlerinden biri Icardi'ydi. 2 golde büyük rol oynadı. Gol satmasa da arkadaşlarına çok net pozisyonlar hazırlıyor. Takımı için elinden geleni yapıyor. Bugün de 90 dakika inanılmaz performans verdi" diye cevap verdi.

"İyi karakterlerinin olduğu bir oyunculara sahibim"

Okan Buruk, takımın oyuncu karakterinin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, "Buraya gelip, takımı sahiplenmeleri çok önemli. İyi karakterlerinin olduğu bir oyunculara sahibim. Biz de bunu yönetmeye çalışıyoruz. Benim de çok geniş bir ekibim. Tesiste bulunan herkes bu takımın mutluluğu için her şeyi yapıyor. Şanslı bir teknik adamımım. Onları en iyi şekilde maça hazırlamaya çalışıyorum. Onlar da bizle birlikte Galatasaray'ın başarısı için burayı sahipleniyorlar" açıklamasında bulundu.

"Uğur Çiftçi ile ilgili görüşmeler sürüyor"

Transferler hakkında ise Buruk, "Transfer dönemi başladı. Özellikle sol bek bölgesinde yerli oyuncular üzerinden bakıyoruz. Elimizde 2 tane sol bekimiz var. Yerli bir oyuncuyu oraya katmak istiyoruz. Onla ilgili birkaç adayımız vardı. Uğur Çiftçi de onlardan biriydi. Görüşmemiz sürüyor, tam bitmedi. Transfer yapmak, takımı güçlendirmek istiyoruz ama bir yandan da benim için daha önemli olan elimizdeki oyuncuları kazanabilmek. Elimizde uzun süreler veremediğimiz oyuncular var. İlk isteğim, ilk düşüncem transfer değil. Takımımıza uygun oyuncular bulabilirsek, güçlendirme için de bu süreçte hareket edebiliriz. Acele edeceğimiz bir şey yok. İlk hedefim iyi olan oyuncu grubuna süre vermek" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Medeni Topaloğlu

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