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Okan Buruk adını tarihe yazdırdı

Okan Buruk adını tarihe yazdırdı
Okan Buruk adını tarihe yazdırdı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik adam olarak Süper Lig’de şampiyon olan 5. isim oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk adını lig tarihine yazdırdı. Buruk, hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan 5. isim oldu. 46 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşmıştı.
Genç teknik direktör dışında bu başarıya ulaşan Şenol Güneş, Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Ertuğrul Sağlam olmuştu.

Şenol Güneş futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ile, teknik adam olarak ise Beşiktaş'ta şampiyon yaşadı. Aykut Kocaman ile Hamza Hamzaoğlu, aynı takımlarda şampiyonluk yaşayan isimler olarak dikkat çekiyor. Kocaman Fenerbahçe ile, Hamzaoğlu ise Galatasaray ile şampiyon oldu. Ertuğrul Sağlam da futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta, teknik direktör olarak da Bursaspor'u şampiyon yaptı.

Oğuzhan Ort
 

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