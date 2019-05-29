Okan Buruk: 'Ailemle daha çok beraber olma adına böyle bir karar aldım'

Spor Lig'in başarılı takımlarından Çaykur Rizespor ile bugün yollarını ayıran Teknik Direktör Okan Buruk, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Buruk yaptığı açıklamada 8 ay boyunca çalıştığı her andan büyük keyif ve mutluluk aldığını belirterek, camiaya teşekkürlerini iletti.

Buruk paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geride bıraktığımız sezonda tam 8 ay boyunca çalıştığım ve her anından büyük keyif aldığım Çaykur Rizespor'daki teknik direktörlüğümü bugün itibariyle üzülerek bitirme kararı almış bulunmaktayım. Bu keyifli ama yorucu süreçte yeteri kadar vakit ayıramadığım ailem ile daha çok beraber olma adına böyle bir karar almış bulunmaktayım. Bu 8 aylık süreç içerisindeki her maçta sonuç ne olursa olsun başta şahsım olmak üzere tüm teknik ekibe huzurlu bir çalışma ortamı hazırlayarak yanımızda olan ve devam etmemiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan ve bu zaman kadar bizi bekleyen Başkan Hasan Kartal'a ve yönetim kurulumuza, sportif direktörümüz Yılmaz Bal'a, saha içerisinde ve saha dışında Çaykur Rizespor'a yakışacak şekilde her zaman her şeylerini veren değerli futbolcularımıza, takımımızla çalışan tesislerimizin emektar çalışanlarına kendim ve tüm ekibim adına teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde sadece 3 puanı olan hatta ilk devreyi ligin en son sırasında bitiren takımlarının bu kötü durumuna rağmen bence ekibimi her zaman destekleyen ve iç saha dış saha fark etmeden Çaykur Rizespor'a ayrılan bütün koltukları doldurup takımımızı destekleyen, birlikte sevinip birlikte üzüldüğümüz taraftarlarımıza yürekten teşekkürü bir borç bilirim. Takımımıza olan inançları sayesinde yıllardan sonra maç ayırt etmeksizin tribünleri doldurmaları Çaykur Rizespor'un önümüzdeki sezon için en büyük gücü olacaktır. Unutulmayacak anılarla ayrıldığımız Çaykur Rizespor'a yeni sezonda başarılar diler, tüm kalbimle ve dualarımla onların yanında olduğumu belirtir, tekrar bir gün birlikte çalışmayı ve aynı heyecanı yaşamayı umut ederim.”