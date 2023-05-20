Okan Buruk: "Ankaragücü maçını kazanıp işi bitirmek istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Orta sahayı iyi kapatan bir takımdı. Rakibimiz baskılar yapmaya çalıştı. Zaman zaman kendi yarı sahasında bekledi. Üretkenliğimiz önceki maçlara göre daha azdı. Bugün neredeyse hiç pozisyon vermedik. Net bir skorla maçı kazandık. Son 3 maça baktığımızda rakiplerimiz az pozisyon veriyoruz. Bugün daha üretken olabilirdik. Maçı belli bir yerinden sonra da kendi isteğimizle, tempomuzla tuttuk. 2-0 netlik bir skorla kazandığımız bir karşılaşma oldu. Sivasspor'a kupa maçında ve ligde başarılar diliyorum. Biz de kendi adımıza şampiyonluk yolunda kazanacağımız 3 puanı bekliyoruz. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

"Ankara'da kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan edeceğiz"

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın son 3 maçtır muhteşem oynadığı belirten Buruk, "Sezonun genelinde iyi oynadı. Son 3 maça baktığımızda hepsinin üstüne çıktı. Icardi son 3 maçta attığı gollerle takımı taşıyan oyuncu, Kerem de yaptığı asistlerle. Bu oyuncuların başarılı olmasında, savunmamız da çok öne çıkıyor. Performans olarak yukarı gidiyorlar. Bu sene zor bir sene oldu. Çok fazla lig durdu, aralar oldu maç oynamadık. Seçimden dolayı 10 günlük oynama olacak. İnanılmaz bölünen bir sezon oldu. Burada oyuncuların aynı performansları da tutmaları çok zor. Artık şampiyonluk adına son maçımız. Ankara'da kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan edeceğiz. Oradan bütün oyuncularımızdan yüksek performans bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Saha kenarında dünyanın her yerinde teknik direktörlerin hakeme tepkileri olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Herkes aynı tepkileri verebiliyor. Aktif olmak gerekiyor. Aktif olmazsa kulübede maçı seyrederim. İşimiz bu. Kenarda aktif olacağız. Gerektiğinde itiraz edeceğiz. Bugün önümde yanlış taç ve korner verildi. Hakemler de ne kadar işlerini iyi yaparsa sözlü olarak destek oluyoruz. Onlar da çok çabalıyor. Ondan yana hiçbir soru işaretim yok. Kararlar verilecek. Bu işin doğasında bu var. Futbolcu nasıl tepki görüyorsa hakemlerin de tepki görmesi de oyun içerisinde doğal. Saha kenarında eleştirmemiz kadar doğal bir şey yok" dedi.

"Ankaragücü maçını kazanıp işi bitirmek istiyoruz"

Hep hafta hafta düşündüklerini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Şimdi Ankaragücü maçını kazanıp işi bitirmek istiyoruz. Ondan başka düşüncemiz yok. 5 puan avantajımız var. İkili averajda Fenerbahçe ile avantajımız var. Tek düşüncemiz kazanıp, şampiyon olmak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ankara deplasmanı çok zor bir deplasman. Ankaragücü ligin iyi takımlarına biri. Zor bir maç bizi bekliyor. Kazanmak için sahaya çıkacağız" açıklamasında bulundu.

Kaptan Fernando Muslera'nın çok güven veren bir oyuncu olduğunu söyleyen Buruk, "Onun önümüzdeki sene bizle olması istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"Hedefim teknik direktör olarak Galatasaray tarihine şampiyonluk kazanmış bir hoca olarak geçmek"

Büyük bir heyecan yaşadığını vurgulayan Okan Buruk, "Artık son maç. Hedefimiz bütün maçları kazanıp, şampiyonluğa gitmekti. Artık tek maç kaldı. Devamı da var. Fenerbahçe derbisi var kendi sahamızda oynayacağımız. Bu da çok önemli. Ne olursa olsun o maçı kazanmak için oynayacağız. Futbolcuyken Galatasaray forması ile önemli başarılar yaşadım. 7 lig şampiyonluğu yaşadım. Bunun yanında Süper Kupa, UEFA Kupası, Türkiye Kupası sevinci yaşadım. Şu andaki hedefim de teknik direktör olarak Galatasaray tarihine şampiyonluk kazanmış bir hoca olarak geçmek. İnşallah önümüzdeki hafta Allah bu nasip olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Icardi inşallah önümüzdeki sene de bizimle birlikte olur"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen Buruk, "Galatasaray ile olan bağını net bir şekilde görüyoruz. İlk geldiği zaman da çok iyi bir karakter olduğunu söylemiştim. Onun da takıma sahip olmasını görüyüz. Saha içerisinde liderlik de yapıyor. Çok önemli ve değerli bir şey. Mevkii olarak santrfor olmasına rağmen diğer oyunculara neler yapabileceğini net bir şekilde gösteriyor. Hiçbir antrenmanı kaçırmaz. Her antrenmanı yapar. İyi bir profesyonel. Bu da bizim için önemli bir şet. O bağı kurduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene de bizimle birlikte olur" diye konuştu.

Oğuzhan Ort - İsmail Yasin Akçın



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