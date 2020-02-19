Okan Buruk: "Avantajlı skorla Türkiye'ye dönmek istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcu Junior Caiçara, maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Lizbon maçına çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Okan Buruk, "Bu tura yakışır şekilde oyun ve skor anlamında kendimizi hazırladık. Eşleşme belli olduğundan beri, uzun zamandır rakibimizi doğru bir şekilde analiz ettiğimize inanıyoruz. Hem Avrupa turnuvalarında kalan tek takımız hem de ülkemizin gelecek yıl Avrupa kupalarına katılımı için puan çok önemli. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için. Bu tur bizim için çok önemli. Türkiye'yi bulunduğu durumda tutmalıyız. 0Tek hedefimiz buradan avantajla dönüp turu geçen taraf olmak. Hedeflerimiz var ve inşallah kendimiz için bir tarih daha yazma fırsatı olur" dedi.

"Robinbo belki Rizespor maçında bizimle olabilir"

Buruk, sakatlığı bulunan Robinho ile ilgili bir soruya da cevap vererek, "Robinho önümüzdeki hafta bize katılacak. Belki pazartesi Rizespor maçında bizimle olabilir. Ben onunla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Hem futbolcu hem karakter olarak çok iyi bir kişi. Yaşına göre çok fazla çalışıyor. Sezon başında Junior ile birlikte takımın en iyi gelenlerinden biriydi. Kendisinden çok memnunuz. 2-3 sene daha rahat oynayacağını düşünüyorum" diye cevap verdi.

"Bizim hedefimizi Türkiye'de de şampiyonluk yaşamak"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan başarılı teknik adam, "Türkiye ligi en çekişmeli senesini yaşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren 7 takım var. Fenerbahçe ve Beşiktaş puan olarak geride olsa da lig yarışlarını sürdürüyor. Bu durum kaliteyi artırıyor. Bizim hedefimiz Türkiye liginde şampiyonluk yaşamak. Hedefimiz bu ve buna çok inanıyorum. İnşallah ligi birinci sırada bitirir ayrı bir tarih yazarız. Bu maç bizim için bir tarih ama Türkiye liginde de tarih yazmak istiyoruz" diye konuştu.

Caiçara: "Yarınki maç tamamen bizim performansımıza bağlı"

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara rakiplerini çok iyi analiz ettiklerini ifade ederek, Onların kuvvetli ve zayıf yanlarını iyi biliyoruz. Çok farklı sistemlerde oynayabilen bir takım. Yarınki maç tamamen bizim performansımıza bağlı. İyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından Medipol Başakşehir takımı, maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı.