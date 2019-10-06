Okan Buruk: 'Avrupa maçı sonrası kazandığımız için mutluyuz'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İyi bir rakibe karşı zorlu bir deplasmana çıktıklarını söyleyen Okan Buruk, “Bugün güzel bir stat ve seyirci atmosferi vardı. Böyle bir ortamda iyi bir takıma karşı galibiyet almak gerçekten çok önemliydi. Özellikle Avrupa kupası maçı sonrası böyle bir maç oynamak kolay değildi. Bu maçla birlikte dört günde iki maç oynamış olduk. Bu da bizim için zorlayıcıydı. Maça da iyi başlayıp öne geçtik. Rakibimiz de 10 kişi kaldı. Sonrasında oyunu rahat götürecekken bireysel hatadan bir gol yedik. İkinci yarı da golü bulmak için iyi oynadık ve bulduk. İstediğimiz ve düşündüğümüz galibiyeti aldık. Bu yüzden mutluyuz. Gaziantep takımını da mücadelesinde ötürü tebrik ediyor, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Said Vakkas Yağcı