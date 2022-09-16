Okan Buruk: 'Bize yakışan oyunu ortaya koyamadık'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Bir maç önce daha mutlu çıkmıştım. Çok daha iyi oyun ortaya koymuştuk. Bugüne bakınca Konyaspor'un lider olduğu, gol yemediği iyi takım olduğu geçen seneden gelen oyun organizasyonu olduğunu söyledik. İyi bir golle başladık. Arkasından güzel gol yedik. İlk yarının büyük bölümünde performansımız düşük kaldı. Rakibe izin verdik. Verilere baktığımızda topla oynama, gol beklentisinde çok üstün olsak da tam olarak bize yakışan istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Lider olarak ayrılıyoruz. Bu da hedeflerimizden biriydi. Milli aradan sonra yeni katılan oyuncularımızla birlikte birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Tam olarak kendi performansımız olmasa da kazanarak bitirdik" açıklamasını yaptı.

"Mertens'in oyunu yönetmesinden memnunum“

Mertens'in performansı sorulması üzerine Okan Buruk, Önde kullandık aslında. Maçın başında çok istemediğimiz şekilde rakip orta saha oyuncuları önünde de Amir'i kapatmak için durdu. Bizim hedefimiz baskılı oyun. Önde baskı yapmak istiyorduk. Tam olarak istediğimiz oyunun ortaya çıkmamasını sağladı. Defans da hücum da yapacak. Başladığındaki isteği devam ediyor. Bu hafta dinlendikten sonra onun da eski maçlardaki formunu yakalayacağını düşünüyorum. 3 maç oynadık arka arkaya. Genel olarak ben Mertens'in oyun yönetmesinden memnunum. Hücumda da daha net pozisyonları yakalayacaktır“ diye konuştu.

"Milli arayı iyi şekilde değerlendireceğiz”

Lige verilecek milli aranın 3 maçlık galibiyet serisini nasıl etkileyeceği yönünde gelen soruya Okan Buruk,

“3 maç galibiyetten sonra hızınızı kesse de bu haftaki oyunda da bir yenilenmeye ihtiyacımız olduğunu gördük. Hazır gelmeyenler için faydalı bir ara olacak. Önümüzdeki hafta hazırlık maçı olacak. Elimizdeki oyuncularla yüklenme şansımız olacak. Milli arayı iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizim için kötü bir ara olmayacak. Sonra 2 deplasmanımız var. ilk 10 haftada yaklaşık 6 deplasman. Zorlu bir fikstür bizim için. Üstesinden geleceğiz. Bu oyunun üstüne koymak istiyoruz” yanıtını verdi.

"Dubois bizim için sol bekte alternatif olacak”

Okan Buruk, Dubois'in sol bekte oynaması ile ilgili ise, “Maçtan önce konuştuk. Sol bekteki opsiyon olur mu sezon başında bir maç oynamıştı. Oyun içerisinde sol bek olarak değerlendirdik. Sonraki haftalarda o bölgede bizim için alternatif olacak. Sacha Boey takımın en iyisiydi. Net söyleriz. O yüzden Dubois için de sol bek bizim için alternatif olacak” yorumunu yaptı.

“Milli takıma giden oyuncuların eksiklerini izinlerle değerlendirebiliriz”

Dünya Kupası için lige verilecek aranın ardından milli takıma giden oyuncuların yorgunluğuna göre ekstra izin alabileceğine değinen Okan Buruk, şu ifadelere yer verdi:

“Araya gireceğiz. 6 haftalık boşluk olacak. 2 hafta izin yapacağız ve milli takıma gidecekler var. Gidiş geliş, maç oynama sayıları, yorgunluk dereceleri farklı olacak. Zorlu bir sezon, alışık olmadığımız bir sezon. Oyuncularımızın kaçının gideceği belli değil. Giden oyuncuların maç yüklerini azaltmak için bunla ilgili çalışma yapabiliriz. Geniş kadromuz var. O oyuncuların eksiklerini ekstra izinlerle değerlendirebiliriz.”

“Yusuf'un tam 90 dakika görmesi gerektiğini düşünüyorum”

Mevkiisel değişimleri yaşayacaklarını aktaran Buruk, milli arada hazırlık maçı yapacaklarının altını çizerek, “Tam olarak mevkiisel olarak değişimi bazı oyuncuları görebiliriz. Icardi, Mata gibi maç eksiği olan Yusuf'u da bugünkü görüntüsünden tam bir 90 dakika görmesi gerektiğini düşünüyorum. Midtsjo sakatlıktan çıktı 90 dakika maç görmesi önemli olacak. Hazırlık maçı düşünüyoruz. Bu da bize faydalı olacak. Oyuncu mevkii anlamında bu tür denemeler yapabiliriz” ifadelerine yer verdi.

“Yunus bizim için 3. bölgeye top taşımada çok önemli”

Yunus'un bireysel performansını değerlendiren deneyimli teknik adam, “Bireysel performans olarak çok çok mu iyiydik, değildik. Performansımız düşüktü. Son 2 haftadaki uyumumuz pas trafiği ve rakip ceza sahası çevresinde daha iyiydi. Bugün için kendi kalitemizi tam olarak ortaya koyamadık. Oyuncu tercihleri yapabiliyoruz. Türk, yabancı değiştirme bizim elimizi bağlıyor. İstediğiniz değişikliği yapamıyorsunuz. Yunus, bizim için 3. bölgeye top taşıma anlamında çok değerli. Sağ kanadımızın işlediğini görüyoruz. Yorgunluklar oluyor. Üst üste maç oluyor. Çok motiveler, istekliler aşırı istek de iç sahada performansın düşmesine neden olabiliyor. O yüzden genel olarak isteklerinden memnunum ama daha iyisini yapabilecek kalitedeler. Bunu da bundan sonraki haftalarda daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

“Savuma anlamında istediğimizi alamadık”

Konyaspor'un uzaktan attığı şutların takımda tehlike oluşturduğunu belirten Okan Buruk, “Pas oyunu oynayan 3 tane oyuncu koyduk. Defansif anlamda Sergio'nun, Gomis'in defansı yüksek olmaması kırılmamıza yol açtı. Maç genelinde rakibin uzaktan şutları en büyük tehlikeyi oluşturdu. Önde baskı yapmak için de tüm takımın çıkması gerekiyor. Bu dinamizm bizde genel olarak yoktu. Rakibin kaliteli ayakları bizi kırdı. Bu maç için genel olarak savuma anlamında istediğimizi alamadık” ifadelerini kullandı.

“Takım olgusunun oluşması yüzde 70 tamamlandı”

Buruk, Galatasaray'ın takım olgusunun oluşma oranının yüzde 70 tamamlandığını söyleyerek, “Geçen sene de yeni takım kurulmuştu ama istenilen performansı sergileyemedi. Genel taraftarın mutsuz olduğu durum vardı. Bu sene için çok erken bunu üzerimizden attık. Bugün itibariyle lideriz. 3 maçtır kazanan deplasmanları oynamış ama kazanan taraftarının mutlu olduğu bir takım ortaya çıkardık. Bu çok önemli, çok değerli. Belki bu hafta lider bitireceğiz bilemiyorum ama bu maçları kazanarak geçmek yeni oluşmuş bir takım için bu fikstürde bu puanın bulunması çok kolay bir şey değil. Bunu devam ettireceğiz. Sokakta Galatasaray taraftarının mutluluğunu görüyorum. Galatasaray iyi yolda. İyi kadro oluşturduk. Takım olgusunun oluşması da yüzde 70 tamamlandı yüzde 30 daha var. İnşallah lider olacağımız günler bizi bekliyor” diye konuştu.

Bora Akyol - Yunus Kılıç