Okan Buruk: 'Bu oyunumuzu pazar gününe de taşıyacağız'

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 7-0'lık skorla galip ayrıldı ve bir üste tura adını yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bizim için sezon başından beri geniş kadro ile birlikte antrenman yapmak ve maç oynamak kadro yapmak zorlaşıyor. Bir kulvara daha ihtiyacımız olduğunu söylüyorduk. Takımın geçen sene geçirdiği çok kötü sonun ardından 13. bitirdiği için bu turdan başladık. Bizim için maç oynama şansı oldu. Maçın başından oyuncularımızın istekli, rakibe uyguladıkları baskı ve performanslarının yüzde yüz vermelerini istedik. Herkes yüzde yüzünü verdi. Seyircimiz her zaman gibi muhteşemdi. Çok gollü bir galibiyet oldu. Rakibimiz maçın başında iyi başladı. Golden sonra onların oyun düzenleri bozuldu. Çok temiz bir maç oldu. Teknik adamlarını ve oyuncularını kutlamak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ederim. Skor olarak seyircilerimizi mutlu ettiler" diye konuştu.

"Bunu pazar gününe de taşıyacağız"

İstikrardan yana olduklarını belirten Buruk, "Tek kulvardan gidiyorduk. Türkiye Kupası başladı. Hem yarışıyoruz hem de yeni oyuncuları içeriye katmaya çalışıyoruz. Çok geç kadromuz tamamlandı. Yeni bir takımız. Geçen seneden çok az oyuncu kaldı. Hocanın denemeleri oluyor. Kaliteli oyuncu sayımız çok fazla. Türk kuralı var. Herkes bir arada oynayamıyor. Burada değişiklik oluyor. 3 maçı arka arkaya kazandık. Tek bir mağlubiyetle hepimizin kafasındaki soru işaretlerini ortaya çıkardı. Herkesin bir 11'i var. Galatasaray bu senenin en iddialı takımlarından biri. İddialı takımı karıştırmak için birçok değişik şeyler yapıldığını kaybettiğimizde bunların ortaya çıktığını görüyoruz. Beklediğimiz şeyler aslında. Sezon başında da bunu bekliyorduk. Son haftadaki kötü oyunumuz, bize yakışmayan hem oyun hem mücadele hem istek bizim için kabul edilebilecek bir şey değil. Oyuncularıma da bunu bildirdim. Onlar da bugün gördüğünüz gibi olumlu tepki verdi. Bunu pazar gününe de taşıyacağız. Pazar da aynı tepkiyi vereceğiz. Arayışlarımız tabii olacak, kadromuzda içerisinde. Çok geniş bir kadromuz var. Güzel bir zorluk. Ligin devamında bunu avantaj olarak kullanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Samet Yalçın





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