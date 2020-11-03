Okan Buruk: 'Daha önce de gösterdik, kazanmak için oynayacağız'

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında yarın sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

PSG maçında oynadıkları gibi oynayacaklarını belirten Buruk, "Kimle oynarsanız oynayın, rakibinizin etkili yanlarından korkuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne her maçı kazanmak için çıkıyoruz, ilk iki maçta da bunu gösterdik. PSG'ye şanssız yenildik, golü bulsak kazanabilirdik. Manchester'la da aynı şekilde oynayacağız. Manchester United nasıl bir rotasyon yapacak bilmiyorum ama biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Umarım gol atarız ve kazanırız" dedi.

Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer'in iyi işler yaptığını söyleyen Buruk, "Solskjaer'in 'Okan Buruk'la aynı yaştayız ama teknik adam olarak benden daha tecrübeli' demesini okudum. Aynı dönemin futbolcularıyız, birbirimize karşı oynadık. Teknik adam olarak da iyi işler yapıyor. Umarım yarın kazanırız" şeklinde konuştu.

Skrtel: "Kendi oyunumuzu ortaya koyarsak başarılı olabiliriz"

Stoper Martin Skrtel ise, yaptığı açıklamada, "Manchester United ile zor bir maç oynayacağız. İngiltere'nin ve grubun en önemli takımıyla oynuyoruz. Kendi oyunumuzu ortaya koyarsak başarılı olabiliriz. İki maçta gol yollarında etkili olamadık ama bu kez gol atmalıyız. En iyi sonuç için mücadele edeceğiz" dedi.