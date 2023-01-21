Okan Buruk, Denizli ve Terim'i yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

Sarı-kırmızılılar, ligde daha önce 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli döneminde ve 2011-2012 sezonunda da Fatih Terim yönetiminde art arda 9 galibiyete ulaşmıştı.

Oğuzhan Ort



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