Okan Buruk: 'Futbolun dışarda kaldığı, insanlığın içeriye alındığı anlamlı bir gece yaşadık'

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Türkiye'ye döndü. Turuncu-lacivertli takımın Teknik Direktörü Okan Buruk havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırının ardından verilen desteğin önemli olduğuna değinen Okan Buruk, "Çok üzücü ve karmaşık bir gece yaşadık. Ben bir yandan oraya bakarken bir yandan da bizim için verdiği sonuç önemli. Sahadaki futbolcuların hem kulübelerin, kulüp başkanlarının federasyon başkanları devlet başkanları dünyada birçok insanın verdiği tepki çok önemliydi. Bu birlikteliği devam ettirmek gerekiyor. Bazı olaylar yaşanıyor bundan sonra da yaşanacak. Bu gecenin özellikle futbol ailesi için bir milat olmasını diliyorum.

Başakşehir Kulübü olarak verdiğimiz mücadelenin karşılığını inşallah diğer kulüpler, diğer oyuncular ve dünya üzerindeki diğer insanların sürdürmesini diliyoruz. Hedefimizin bu olması gerekiyor. Özellikle biz kulüp olarak burada Webo hoca ile birlikte duruşumuz çok önemliydi. Buna destek veren Paris Saint Germain Kulübü ve oyuncuları ile UEFA önemli bir sorumluluk aldı. Bu direnişe bir destek verdi. Anlamlı bir gece yaşadık. Futbolun dışarda kaldığı ama insanlığın içeriye alındığı anlamlı bir gece yaşadık. İnşallah tüm dünya üzerinde bunu devam ettiririz" şeklinde konuştu.

"Mücadelede bir gün öncenin psikolojik hasarını gördük"

Deneyimli teknik direktör, yaşanılan ırkçı saldırının ardından sonraki gün oynanan müsabakada oyuncularının psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "Hazırlanmak zor oldu tabi. Bir şok yaşadık. Öbür gün maça hazırlanırken oyuncularla konuşmalarımız oldu ama sahada işler istediğimiz gibi gitmedi. Bir gün öncenin psikolojik olarak hasarını gördük. Sahada da maça tam olarak odaklanamadığımızı gördük. Futbol sonuç hiçbir şey önemli değil. Bence önemli olan bir gün önce verilmiş olan mesajdı. Bu kulübümüz ve bizim için daha değerli" ifadelerini kullandı.

"Paris Saint Germain futbolcularının da desteği çok önemliydi"

Okan Buruk, yaşanan ırkçılık olayı anında rakipleri Paris Saint Germain'in futbolcuları Neymar, Mbappe ve Marquinhos'un, mevcut hakem üçlüsü ile devam etmek istemediklerini söylediklerini belirterek, "Öncelikle Webo hocanın müdahalesi, Demba Ba'nın müdahalesi rakipten de Neymar, Mbappe ve Marquinhos geldiler ve 'Bu hakem olduğu sürece biz de oynamayacağız' dediler. Bu destek önemliydi. Oradaki birlikteliği oluşturmak çok önemliydi ve daha sonra içeri girme kararı aldık. Sonra da oyuncularımız ve kulübümüz ile birlikte devam etmeme kararı aldık. Parisli oyuncuların duruşu çok önemliydi. Onları da kutlamak gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Bora Akyol - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu